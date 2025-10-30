Entretenimiento

Napoleón cumple su sueño en Disneyland a los 74 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido cantautor mexicano José María Napoleón tocó el corazón de sus seguidores este fin de semana al compartir una experiencia muy especial: su primera visita a Disneyland.

Con un mensaje emotivo publicado desde California Adventure, el artista de 74 años de edad escribió:

“Nunca es tarde para una primera vez, ni se es tan viejo para sentirse niño!! Hoy conocí Disney”.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones y comentarios llenos de ternura.

Fans de todas las edades celebraron este momento con mensajes emotivos, que reflejan el cariño que el público tiene por el artista:

  • “Nunca es tarde🚶 y aún a nuestra edad de vez en cuando sacamos a pasear al niño que llevamos dentro.”

  • “Wow, de seguro la pasó de lo mejor en este lugar tan divertido... ¡Felicidades José Ma Napoleón, gracias por sus bellas canciones! (A mí también me encanta Disneyland).”

  • “Qué bonito 🥰🥰 Nunca es tarde para disfrutar las cosas de la vida 😍.”

  • “Qué gusto, qué alegría que lo haya podido conocer y sacar a relucir su niño interior… Mi admiración y respeto para usted. Uno de mis cantautores favoritos. Bendiciones infinitas 🙏.”

  • “Un abrazo a la distancia con mucho cariño y afecto.”

La fotografía del artista disfrutando de Disneyland fue vista con ternura y nostalgia en redes, recordando a todos que la niñez vive dentro, aunque pasen los años.

