Napoleón cumple su sueño en Disneyland a los 74 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido cantautor mexicano José María Napoleón tocó el corazón de sus seguidores este fin de semana al compartir una experiencia muy especial: su primera visita a Disneyland.
Con un mensaje emotivo publicado desde California Adventure, el artista de 74 años de edad escribió:
“Nunca es tarde para una primera vez, ni se es tan viejo para sentirse niño!! Hoy conocí Disney”.
La publicación rápidamente se llenó de reacciones y comentarios llenos de ternura.
Fans de todas las edades celebraron este momento con mensajes emotivos, que reflejan el cariño que el público tiene por el artista:
“Nunca es tarde🚶 y aún a nuestra edad de vez en cuando sacamos a pasear al niño que llevamos dentro.”
“Wow, de seguro la pasó de lo mejor en este lugar tan divertido... ¡Felicidades José Ma Napoleón, gracias por sus bellas canciones! (A mí también me encanta Disneyland).”
“Qué bonito 🥰🥰 Nunca es tarde para disfrutar las cosas de la vida 😍.”
“Qué gusto, qué alegría que lo haya podido conocer y sacar a relucir su niño interior… Mi admiración y respeto para usted. Uno de mis cantautores favoritos. Bendiciones infinitas 🙏.”
“Un abrazo a la distancia con mucho cariño y afecto.”
La fotografía del artista disfrutando de Disneyland fue vista con ternura y nostalgia en redes, recordando a todos que la niñez vive dentro, aunque pasen los años.
RYE-