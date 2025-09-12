Nahual: el rol mexicano donde los mitos cobran vida en la mesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diseñador mexicano Miguel Ángel Espinoza presenta Nahual, un innovador juego de rol de mesa que combina fantasía oscura con raíces culturales mexicanas. La propuesta está dirigida a un público adulto y ya se encuentra disponible a través de la página de Magpie Games.
En Nahual, los jugadores encarnan a nahuales, brujos con ascendencia mestiza e indígena capaces de transformarse en animales. Estas figuras sobreviven cazando ángeles y utilizando sus restos para elaborar productos que venden en negocios llamados “changarros”. La narrativa se centra en historias de personajes marginados que luchan por encontrar su lugar en un mundo fantástico lleno de fuerzas divinas y abrumadoras.
El juego incluye:
Ocho guías únicas para crear personajes ligados a animales como el Águila, Jaguar, Tlacuache, Serpiente o Venado.
Cuatro tipos de changarros (Taco Truck, Carnicería, Cantina y Vecindad), cada uno con mecánicas distintas para narrar.
Mecánicas innovadoras para escalar niveles de poder, desde enfrentamientos con matones hasta batallas contra seres divinos.
Instrucciones y recursos para crear partidas, junto con once personajes no jugadores de ejemplo.
El título está diseñado para 3 a 6 jugadores adultos y busca consolidarse como una de las propuestas de rol más originales surgidas de México.
Los interesados pueden encontrar el libro base en la página oficial de Magpie Games: magpiegames.com.
BCT