Nahual: el rol mexicano donde los mitos cobran vida en la mesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diseñador mexicano Miguel Ángel Espinoza presenta Nahual, un innovador juego de rol de mesa que combina fantasía oscura con raíces culturales mexicanas. La propuesta está dirigida a un público adulto y ya se encuentra disponible a través de la página de Magpie Games.

En Nahual, los jugadores encarnan a nahuales, brujos con ascendencia mestiza e indígena capaces de transformarse en animales. Estas figuras sobreviven cazando ángeles y utilizando sus restos para elaborar productos que venden en negocios llamados “changarros”. La narrativa se centra en historias de personajes marginados que luchan por encontrar su lugar en un mundo fantástico lleno de fuerzas divinas y abrumadoras.