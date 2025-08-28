"Nadie lo obligó a hablar": Adela Micha responde a rumores de demanda por Nodal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la polémica entrevista con Christian Nodal que desató revuelo en redes sociales, la periodista Adela Micha negó tajantemente que el cantante haya intentado demandarla.
En un encuentro con medios, Micha —de 62 años de edad— aclaró que nunca hubo amenaza legal por parte del intérprete, quien recientemente ofreció declaraciones sobre su relación con Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar.
“No creo (que me haya demandado). No sé por qué, si nadie lo obligó a hablar. Pues yo pedí una entrevista, él me la dio, nadie lo obligó a hablar”, expresó la periodista, descartando haber actuado de forma indebida.
También negó rotundamente que Nodal —de 26 años de edad— le haya ofrecido dinero para evitar que la entrevista saliera al aire. “¿De dónde sacan esas cosas? No lo sé. Yo me fui de viaje y no sé nada”, comentó.
Ante la controversia, Adela Micha adelantó que ofrecerá su opinión completa en su programa La Saga, una vez que esté mejor informada sobre lo que ha circulado en redes.
Sobre su vínculo con el cantante en plataformas digitales, la conductora aclaró que “nunca siguió en Instagram a Christian Nodal”, por lo que considera falso que hayan dejado de seguirse tras la publicación del contenido.
Además, la periodista reveló que planea contactar a la cantante argentina Cazzu para conocer su versión sobre la ruptura con Nodal: “No la he buscado, pero ahora que ya regresé la buscaré”, aseguró.
