"Nadie lo obligó a hablar": Adela Micha responde a rumores de demanda por Nodal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la polémica entrevista con Christian Nodal que desató revuelo en redes sociales, la periodista Adela Micha negó tajantemente que el cantante haya intentado demandarla.

En un encuentro con medios, Micha —de 62 años de edad— aclaró que nunca hubo amenaza legal por parte del intérprete, quien recientemente ofreció declaraciones sobre su relación con Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar.

“No creo (que me haya demandado). No sé por qué, si nadie lo obligó a hablar. Pues yo pedí una entrevista, él me la dio, nadie lo obligó a hablar”, expresó la periodista, descartando haber actuado de forma indebida.