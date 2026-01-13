My Chemical Romance pospone inicio de gira en Latinoamérica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días del inicio de su esperada gira “The Black Parade 2026”, la banda estadounidense My Chemical Romance anunció que el concierto con el que darían inicio a su recorrido por Latinoamérica será reprogramado, comenzando su regreso a los escenarios con una ligera demora.

El espectáculo estaba programado para el 22 de enero en Bogotá, Colombia, y marcaría el primer show de la gira en la región. Sin embargo, a través de sus redes sociales, la agrupación liderada por Gerard Way informó que la presentación tendrá que posponerse, sin entrar en detalles sobre las razones.

“Debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia. La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026”, publicaron.

Fechas en México siguen sin cambios

La banda aseguró que el resto de los conciertos programados en Sudamérica y México continúan según lo previsto, y que los boletos adquiridos para Bogotá seguirán siendo válidos para la nueva fecha.

En el caso de México, My Chemical Romance se presentará los días 13 y 14 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, fechas que ya están agotadas desde su lanzamiento.

Fans reaccionan con molestia e incertidumbre

La noticia generó reacciones divididas entre los seguidores. Mientras algunos agradecieron la comunicación y desearon que no se tratara de un problema de salud, otros expresaron su frustración por los gastos ya realizados para viajar al evento.

“Nos quitaron la oportunidad a muchas personas que esperamos por escucharlos en vivo desde la adolescencia”, escribió un fan en redes.“¿Y los que tenemos viaje comprado, vuelos, hospedaje, transporte y todo desde el extranjero? ¿Qué hacemos?”, cuestionó otro usuario.

Gira en Asia también fue reprogramada

Este cambio en Colombia no es el único en la agenda de la banda. Los conciertos previstos en Asia también fueron reprogramados, lo que sugiere un ajuste más amplio en la logística del tour, aunque la banda no ha revelado mayores detalles.

Por ahora, los fans mexicanos pueden estar tranquilos: los conciertos en la capital del país siguen en pie y marcarán uno de los momentos más esperados del calendario musical de 2026.

mrh