Murió Robert Redford, ícono de Hollywood y defensor del cine independiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor, director y productor estadounidense Robert Redford, uno de los íconos más influyentes del cine de Hollywood, murió este martes a los 89 años en su casa de Sundance, Utah.

La noticia fue confirmada por medios internacionales y retomada en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de colegas, críticos y fanáticos que lo recordaron como una de las figuras más completas y admiradas de la industria cinematográfica.

Redford desarrolló una carrera de más de seis décadas en la que participó en más de 50 películas, entre ellas clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President’s Men y Out of Africa.