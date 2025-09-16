Murió Robert Redford, ícono de Hollywood y defensor del cine independiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor, director y productor estadounidense Robert Redford, uno de los íconos más influyentes del cine de Hollywood, murió este martes a los 89 años en su casa de Sundance, Utah.
La noticia fue confirmada por medios internacionales y retomada en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de colegas, críticos y fanáticos que lo recordaron como una de las figuras más completas y admiradas de la industria cinematográfica.
Redford desarrolló una carrera de más de seis décadas en la que participó en más de 50 películas, entre ellas clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President’s Men y Out of Africa.
Su carisma en pantalla lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine de la segunda mitad del siglo XX.
Como director, debutó con Ordinary People (1980), cinta que le valió el Oscar a Mejor Director, además de la estatuilla a Mejor Película. En 1973 también fue nominado al Oscar como Mejor Actor por The Sting, y en 1994 recibió nominaciones a Mejor Director y Mejor Película por Quiz Show. En 2002, la Academia de Hollywood le otorgó un Oscar Honorario por su contribución artística y su impulso al cine independiente.
Su compromiso con el séptimo arte trascendió las pantallas. En 1981 fundó el Instituto Sundance y, más tarde, el Festival de Cine de Sundance, que se convirtió en una de las plataformas más importantes del mundo para cineastas emergentes y producciones independientes.
Más allá del cine, Robert Redford fue un activista ambiental y un defensor de los derechos de los pueblos nativos americanos, además de promover diversas causas políticas progresistas en Estados Unidos.
La muerte de Redford representa una pérdida significativa para la industria cinematográfica y la cultura mundial, pero su legado permanecerá en sus películas, en el festival que fundó y en las generaciones de cineastas a quienes abrió camino.
RYE-