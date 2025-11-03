Murió Héctor Terrones, referente de la moda mexicana, en situación vulnerable

Terrones pasó sus últimos días en una casa de asistencia en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. En redes sociales, llegó a compartir su situación con seguidores, dejando ver que enfrentaba serias complicaciones económicas y de salud.

“Aquí estoy, en una casa de estancia de adultos mayores. La semana que viene puedes venir a darte una vuelta, pues aquí ando organizándome para salir adelante”, escribió en una de sus últimas publicaciones.

Algunos colegas del medio, como la periodista Ana María Alvarado, lamentaron que un ícono de la moda nacional enfrentara sus últimos años en el olvido, sin recursos y sin respaldo institucional.