Murió Héctor Terrones, referente de la moda mexicana, en situación vulnerable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diseñador Héctor Terrones, figura clave de la alta costura en México, falleció el pasado 1 de noviembre de 2025, noticia que ha generado conmoción en el mundo de la moda y el espectáculo.
Su legado abarca más de tres décadas de trayectoria vistiendo a celebridades y participando en eventos de gran impacto como bodas y celebraciones de XV años.
La noticia fue confirmada por Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, quien dedicó un mensaje en redes sociales para despedir al modista. A este se sumó la periodista Maxine Woodside, quien también informó sobre su fallecimiento.
Terrones pasó sus últimos días en una casa de asistencia en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. En redes sociales, llegó a compartir su situación con seguidores, dejando ver que enfrentaba serias complicaciones económicas y de salud.
“Aquí estoy, en una casa de estancia de adultos mayores. La semana que viene puedes venir a darte una vuelta, pues aquí ando organizándome para salir adelante”, escribió en una de sus últimas publicaciones.
Algunos colegas del medio, como la periodista Ana María Alvarado, lamentaron que un ícono de la moda nacional enfrentara sus últimos años en el olvido, sin recursos y sin respaldo institucional.
También se señaló que la decadencia de la alta costura en México afectó su actividad profesional, lo que redujo sus oportunidades laborales a pesar de haber vestido a figuras como Alma Cero, Galilea Montijo o Martha Cristiana.
RYE-