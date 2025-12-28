Murió Brigitte Bardot, ícono del cine y defensora de los animales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años, según confirmó en un comunicado la Fondation Brigitte Bardot, organización que ella misma fundó en 1986 y desde donde impulsó numerosas campañas a favor de los animales.

La institución expresó su “inmensa tristeza” al anunciar el deceso de su presidenta, a quien describieron como una figura “de renombre mundial” que abandonó su carrera artística en la cúspide de su fama para entregarse al activismo. El comunicado no precisó la causa ni el lugar del fallecimiento.

Bardot fue una de las personalidades más influyentes del cine europeo en las décadas de 1950 y 1960. Su papel en Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, la convirtió en un símbolo de libertad femenina y sensualidad, y marcó un parteaguas en el cine occidental. Actuó en más de 45 películas, grabó más de 70 canciones y trabajó con directores como Jean-Luc Godard y Louis Malle.

En 1973, con solo 39 años, Bardot dejó el cine voluntariamente y se dedicó al activismo por el bienestar animal, impulsando reformas legales y campañas globales. Su imagen abrazando a una cría de foca en Canadá, en 1977, se convirtió en un símbolo del movimiento contra la caza de estos animales.

Además de su legado artístico y su activismo, Bardot fue una figura polémica por sus declaraciones sobre inmigración, religión y feminismo. Apoyó públicamente a Marine Le Pen y fue condenada en varias ocasiones por incitación al odio.

Hasta sus últimos años, residió en Saint-Tropez y participó ocasionalmente en campañas públicas. Su última aparición destacada fue en 2025, cuando pidió prohibir la caza de montería en Francia.

BCT