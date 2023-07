Mujer trans gana certamen en Holanda y va a Miss Universo

Asimismo, Rikkie dedicó unas palabras luego de su triunfo:

"Como Miss Países Bajos 2023, quiero ser una voz y un modelo a seguir para todas las mujeres jóvenes y personas queer. Sé mejor que nadie lo que es sentirse solo y no estar rodeado solo de pensamientos positivos. Cuando yo era el pequeño Rik y salí del armario como transgénero, no fue fácil para todos. Yo también pasé por eso. Hoy soy más fuerte que nunca. A través de mi compromiso, fuerza y ​​como Miss Holanda espero lograr un cambio en la sociedad. Con el respaldo de la organización, espero que el 'pequeño Rik' se convierta en una historia que podamos dejar en el pasado y que no tengamos que repetir en la generación de hoy. Nunca es demasiado tarde y la ayuda siempre está lista. Ese siempre ha sido mi principio rector y quiero transmitirlo y difundirlo con mi propia historia y experiencia”.

RYE