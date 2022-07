Mujer pide a conocida ser madrina de útiles escolares; "es lo nuevo", dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso de una mujer se volvió viral ya que pidió a una conocida ser madrina de útiles escolares de su hija con el argumento de que es lo más nuevo.

El hecho lo dio a conocer una usuaria de redes sociales, quien exhibió a una conocida por pedirle que sea madrina de útiles escolares de su pequeñita.

La usuaria de Facebook de nombre Liliana de la Cruz preguntó en su perfil si era verdad que ahora las mamás buscaban padrinos de útiles escolares.

"¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso… Se me olvido poner que como no tenemos hijos que si podíamos”.