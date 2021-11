Mujer muestra cómo preparar comida para cuatro con solo 50 pesos

En México, a inicios del 2021 el índice de pobreza laboral aumentó casi 10 puntos porcentuales al pasar de 35.7% a 44.5%, es decir, al menos 4 de cada 10 personas en el país no les alcanzaba su salario para acceder a la canasta básica.

“No les alcanza para vivir de lo que ganan, no quiere decir que no coman, porque en muchos casos hay complementos al ingreso que se obtiene al salario, sino que no les alcanza para vivir con la que ganan”, explicó un especialista en derecho laboral sobre el índice de pobreza laboral en el país.

En el caso de Sonia, mencionó que continuamente recibe críticas de la gente por trabajar en la recolección de botellas, sin embargo, dijo “yo con gusto les invito un taco. Está bien sabroso todo. A lo sencillo, a lo humildemente, gracias a Dios me como un taco”.

