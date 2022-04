Mujer moja a turistas que están en la sombra de un árbol de “su propiedad”

Colima (MiMorelia.com).- Una mujer mojó a unos turistas que estaban en la sombra de un árbol que consideró es de “su propiedad”, pese a que se aprecia que pasó en la vía pública.

Una usuaria de Facebook de nombre Karla Romo dio a conocer el hecho en su perfil, donde exhibió a la mujer.

En su explicación, la joven comentó que la señora se enojó porque estaban esperando el camión en la banqueta y la sombra de su árbol.

Asimismo, contó que la supuesta dueña del árbol dijo que debía regar la calle, y por eso los mojó.

Esto fue lo que contó:

"Hello…No suelo subir nada a face, PERO ESTO!! Esto es una joyita jajajaja Contexto: la señora se enojó porque estábamos esperando el camión en la banqueta con la sombra de su árbol 🤷🏽‍♀️

Al parecer la banqueta no es pública, si no de “su propiedad”. Al ver que no nos quitábamos (porque no había sombra en otro lado y porque nos lo pedía de forma muy grosera) entonces nos mojó con el pretexto de que tenía que regar la calle, a las 2pm de la tarde oiga jajajajaj

Pura gastardera de agua 😓 Quedamos bien mojados y corridos pero felices porque ya nos vamos para Chiapaaaas 🥰♥️ Yo nomas le mando bendiciones a la pepo, a esa señora con cero empatía 😂".