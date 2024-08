Mujer intenta mandar a su niño solo en Uber; chofer se enoja y pasa esto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales se dio a conocer el caso de una mamá que intentó mandar a un niño en Uber, sin compañía, y a que lo recibiera supuestamente su papá.

De acuerdo a un video que se ha viralizado en redes sociales, un conductor de dicha aplicación llegó para atender un viaje; en ese momento un niño se sube y la madre de éste le indica al chofer que lo lleve al destino, donde otra persona lo recogería.

Al ver esto, el chofer le preguntó a la mamá: “Disculpe no va a viajar usted”, a lo que ella le respondió: “No, el niño lo va a recibir su papá”.

Luego de la respuesta el hombre se negó a hacer el viaje: “Disculpe, es que no puedo hacer el viaje, no puede viajar solito el niño. No podemos hacer un servicio de ese tipo, tiene que viajar usted con el niño”.

La madre insistió y recordó que anteriormente ya había mandado al niño en otros viajes de Uber o DiDi; pero el chofer no hizo caso y mantuvo su postura.

Incluso el conductor pidió a la mujer que hiciera que el niño se bajara o llamaría a la policía.

Finalmente el niño bajó de la unidad.

Cabe mencionar que no se sabe donde se grabó el hecho, y sólo se aseguró que se trataba de un socio de la empresa Uber.