Mujer hace que su esposo le confiese infidelidad de rodillas y lo expone [Video]

“Que te fui infiel, eso es lo que me debes de perdonar, que lamento mucho hacerte daño, continuar haciéndote daño sin que haga nada"

Con un tono relajado, la mujer le pregunta con quien le fue infiel, a lo que el hombre responde con detalles:

“Te fui infiel con Lorena López nada más, porque con Dulce nomás pude salir a comer, con ella no hubo nada”

Al final la mujer le pregunta qué quería con ella y tras mostrar que el sujeto estuvo de rodillas, le dice:

“Lo que yo quiero es que tratemos de estar juntos. Si tú al momento de ver o con el paso del tiempo dices: 'no, yo no quiero estar contigo porque me causa problemas seguir recordando, pues me iré de tu vida como habíamos acordado ¿no?”

Al final la esposa terminó perdonando a su marido, que ha cambiado varias actitudes por el bien de la relación, cerrando el momento con un beso.

