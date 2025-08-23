Mujer exhibe a su amante casado en transmisión en vivo; video se vuelve viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video grabado durante una transmisión en vivo en Facebook se volvió viral esta semana, luego de que una mujer expusiera públicamente a un hombre con quien celebraba su cumpleaños número 41, asegurando que él es su amante y que está casado.

En las imágenes, difundidas a través de la cuenta de Facebook @QuePocaMadre_Mx, se observa a la mujer dirigiéndose con tono afectuoso hacia el hombre, a quien llama "amorcito", mientras afirma que, aunque él está casado, se encuentra celebrando con ella.

“Casadito, casadito, pero está conmigo. Mira, bebé, dónde está tu marido”, dice la mujer, entre risas, mientras lo enfoca con la cámara del celular.

El hombre, visiblemente incómodo, intenta cubrirse el rostro con una gorra y le pide que detenga la transmisión. Sin embargo, la mujer continúa grabando y lanza comentarios sarcásticos: “No te escondas, mi amor, no te escondas, mi vida, mi cielo”.

Momentos después, el hombre reacciona molesto e intenta arrebatarle el celular, iniciando un forcejeo en plena transmisión.