Mujer entra en silla de ruedas a concierto de Shakira y la usa para subirse a ella [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una escena peculiar y polémica se vivió en el concierto de Shakira en la Ciudad de México, cuando una mujer que ingresó en silla de ruedas fue captada utilizándola como base para pararse y ver mejor el espectáculo.

El incidente ocurrió el pasado 26 de agosto en el Estadio GNP Seguros, durante la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. El usuario @amir.emmanuele compartió en TikTok un video donde se observa a la mujer de pie sobre la silla de ruedas, bailando y moviendo los brazos al ritmo de la música.

En la grabación aparece la frase: “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad”. El video superó 1.3 millones de reproducciones, 154 mil “Me gusta” y más de 400 comentarios en pocas horas.