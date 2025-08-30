Mujer entra en silla de ruedas a concierto de Shakira y la usa para subirse a ella [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una escena peculiar y polémica se vivió en el concierto de Shakira en la Ciudad de México, cuando una mujer que ingresó en silla de ruedas fue captada utilizándola como base para pararse y ver mejor el espectáculo.
El incidente ocurrió el pasado 26 de agosto en el Estadio GNP Seguros, durante la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. El usuario @amir.emmanuele compartió en TikTok un video donde se observa a la mujer de pie sobre la silla de ruedas, bailando y moviendo los brazos al ritmo de la música.
En la grabación aparece la frase: “Santa Shakira haciendo milagros, hace caminar a las personas con discapacidad”. El video superó 1.3 millones de reproducciones, 154 mil “Me gusta” y más de 400 comentarios en pocas horas.
De acuerdo con testigos, el hecho generó molestia entre asistentes que no podían apreciar el show por la acción de la mujer. Algunos comenzaron a reclamarle para que bajara, mientras ella grababa con actitud desafiante. Sus acompañantes también intervinieron para defenderla.
En los comentarios de la publicación, se aseguró que finalmente la mujer fue retirada del lugar por personal de seguridad, lo que fue celebrado por varios internautas que consideraron injusta su conducta.
El caso ha abierto debate sobre el respeto a los espacios en conciertos y la importancia de no aprovecharse de condiciones especiales para obtener beneficios que afectan al resto del público.
mrh