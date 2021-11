Guanajuato (MiMorelia.com).- Un video en el que una mujer de alrededor de 50 años de edad trata de amedrentar a un conductor que transitaba en sentido contrario debido a que estaba perdido se hizo viral en Internet.

En las imágenes se ve que en el conflicto la mujer no permite que el joven avance y con bate en mano asegura que lo hace se meterá en problemas pues ella es la presidenta de una importante empresa, lo que hizo que en redes la bautizaran como #LadyPresidenta.

Diversos medios reportan que este conflicto ocurrió en las calles de la capital del estado de Guanajuato, y a pesar de que el hombre asegura que está perdido y que la dirección que busca no aparece en el mapa la mujer realiza una llamada solicitando “una unidad en breve” y enseguida amenaza con golpear al conductor de la camioneta, pese a la presencia de un guardia de seguridad.

“El vigilante es mío, es de mi empresa y yo soy la presidenta de (inaudible)” se escucha decir a la mujer y de inmediato el hombre le dice que el hecho de ser ejecutiva no le da derecho de agredirlo, sin embargo, en ese momento, la situación escala rápidamente y la mujer trata de arrebatarle el celular al operador de la camioneta de carga, en ese momento la mujer se da cuenta que está siendo grabada por la acompañante del chofer.

Inmediatamente la mujer pide que la dejen de grabar y al mismo tiempo también saca su celular para hacer lo propio, no obstante, el chofer una vez más le explicó la situación asegurando que estaba perdido porque no encontraba en el mapa la calle a la que se dirigía, por lo que la mujer le pregunta qué calle busca y le indica la calle por la que debe irse para después retirarse de la escena como si nada hubiera pasado. En las imágenes no se aprecia cuál fue el desenlace de la situación.