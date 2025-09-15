Muere Tara Parra, actriz de telenovelas clásicas y figura del teatro mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad artística mexicana está de luto por el fallecimiento de Tara Parra, actriz de origen cubano con más de siete décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión, quien dejó huella en la cultura popular por su participación en telenovelas como Cuna de lobos, El extraño retorno de Diana Salazar y Soy tu fan.
La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de sus redes sociales, donde expresaron: "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Tara Parra. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!".
Nacida el 23 de agosto de 1932 en La Habana, Cuba, Tara Parra se formó en la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. Su carrera comenzó en el teatro a los 14 años, bajo la dirección de Salvador Novo, y se consolidó en los escenarios mexicanos con obras dirigidas por personalidades como José Solé, Ludwik Margules y Héctor Mendoza.
En televisión, su rostro se volvió familiar en hogares de todo México durante las décadas de los 80 y 90. Además de su papel en El extraño retorno de Diana Salazar, participó en María la del barrio, Daniela, Cuna de lobos y más recientemente en series como Soy tu fan, donde dio vida a “Beba”, la entrañable abuela del personaje de Ana Claudia Talancón.
Su última aparición fue en la serie La casa de las flores, con lo que cerró una carrera de más de 75 años en activo.
Además de su trabajo actoral, Parra fue docente y formadora de nuevas generaciones, con lo que fortaleció su legado en el medio artístico mexicano. Recibió diversos reconocimientos por su trayectoria, entre ellos, el de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT).
Durante los últimos años enfrentó complicaciones de salud, entre ellas enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y afecciones neurológicas, que la alejaron progresivamente del escenario público.
Con su partida, se despide una figura que acompañó a varias generaciones de mexicanos desde la pantalla chica y los escenarios teatrales.
RYE-