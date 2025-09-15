Muere Tara Parra, actriz de telenovelas clásicas y figura del teatro mexicano

Nacida el 23 de agosto de 1932 en La Habana, Cuba, Tara Parra se formó en la primera generación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. Su carrera comenzó en el teatro a los 14 años, bajo la dirección de Salvador Novo, y se consolidó en los escenarios mexicanos con obras dirigidas por personalidades como José Solé, Ludwik Margules y Héctor Mendoza.

En televisión, su rostro se volvió familiar en hogares de todo México durante las décadas de los 80 y 90. Además de su papel en El extraño retorno de Diana Salazar, participó en María la del barrio, Daniela, Cuna de lobos y más recientemente en series como Soy tu fan, donde dio vida a “Beba”, la entrañable abuela del personaje de Ana Claudia Talancón.

Su última aparición fue en la serie La casa de las flores, con lo que cerró una carrera de más de 75 años en activo.

Además de su trabajo actoral, Parra fue docente y formadora de nuevas generaciones, con lo que fortaleció su legado en el medio artístico mexicano. Recibió diversos reconocimientos por su trayectoria, entre ellos, el de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT).