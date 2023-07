Muere sobrina de Edwin Luna; era influencer en Guatemala

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores están de luto debido al fallecimiento de su sobrina, la joven influencer Yuribi Gómez.

La modelo Kimberly Flores dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales donde señaló "Cómo puede ser que hoy hace cuatro años fue el día más especial y feliz de mi vida y hoy pueda llegar a ser el más triste. Es inexplicable este dolor. No puedo, no sé cómo aprenderé a saber que no estás aquí"