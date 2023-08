Muere Robert Alexander, esposo de Verónica Gallardo, tras fuerte dolor abdominal

Sobre la causa de muerte de su pareja, la periodista de espectáculos explicó a la revista TV Notas que su marido estaba muy grave, sin embargo ella no estaba enterada de su estado de salud.

"Hace 3 días no podía evacuar y le di un laxante pero no funcionó. Le marqué a su doctor y me mandó que le diera medicamentos. Le dio una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que estaba haciendo sangre", relató Gallardo.