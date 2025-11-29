Muere Raquel Escalante, conductora de TV Azteca Guate

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora de televisión y modelo guatemalteca Raquel Escalante falleció este viernes 28 de noviembre a los 28 años de edad, luego de una batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por TV Azteca Guate, cadena para la cual colaboraba actualmente, a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde la despidieron con palabras emotivas y destacaron su calidez y profesionalismo.

"No solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio", expresaron.

Escalante era ampliamente reconocida por su participación en el programa "Qué chilero fin de semana", así como por su trayectoria en certámenes de belleza internacionales, incluyendo Miss City Tourism World 2017 y Miss Tourism World. En 2021 fue coronada como Miss Guatemala Intercontinental, título que impulsó aún más su carrera en el modelaje y la televisión.

Durante el año 2024, Raquel compartió abiertamente con sus seguidores que enfrentaba un diagnóstico de cáncer.