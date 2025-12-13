Muere Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara; Hollywood está de luto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La industria cinematográfica internacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Peter Greene, reconocido por interpretar a algunos de los villanos más recordados del cine estadounidense en la década de los 90. El actor fue hallado sin vida este viernes 12 de diciembre, en su departamento ubicado en el Lower East Side de Nueva York, según informó su exmánager Gregg Edwards al New York Post.

Las autoridades neoyorquinas recibieron un reporte alrededor de las 3:25 de la tarde y, al llegar al lugar, encontraron al actor inconsciente. Pese a los intentos por auxiliarlo, fue declarado muerto en el sitio. De acuerdo con los primeros reportes policiales, no se encontraron signos evidentes de violencia, por lo que se espera que los forenses determinen las causas exactas del fallecimiento en los próximos días.

Peter Greene, de 58 años, será recordado por sus impactantes interpretaciones en películas como Pulp Fiction (1994), donde dio vida al perturbador personaje de Zed, y La Máscara, donde interpretó al mafioso Dorian Tyrell, antagonista del personaje de Jim Carrey. En ambas cintas, Greene demostró su capacidad para encarnar figuras oscuras, magnéticas y profundamente inquietantes.

A lo largo de su carrera, participó en más de 40 películas y series, destacando también en Clean, Shaven, Chicago P.D., Hawaii Five-0 y The Child. Su talento le valió el respeto de directores como Quentin Tarantino, Oliver Stone y Guy Ritchie.

Aunque a menudo fue encasillado en papeles de villano, su compromiso con cada personaje y su intensidad interpretativa lo convirtieron en un actor de culto, especialmente dentro del cine independiente de los 90.

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Tuvo una juventud difícil: escapó de casa a los 15 años, vivió en las calles y enfrentó problemas de adicción. Sin embargo, encontró en el teatro una vía de redención y, a los 25 años, comenzó su carrera actoral.

Esa historia de superación personal quedó reflejada en sus personajes, dotados de una intensidad y profundidad que desbordaban la pantalla. Su vida, marcada por la resiliencia y la pasión por la actuación, inspiró a muchos dentro y fuera del medio artístico.

En declaraciones al New York Post, Gregg Edwards, su mánager por más de una década, lo describió como un hombre entrañable:

“Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”.

Sus palabras han resonado entre colegas y seguidores, quienes han inundado redes sociales con mensajes de despedida para un actor que, aunque muchas veces interpretó al villano, dejó una huella genuina y profunda en la historia del cine.

mrh