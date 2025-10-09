Muere padre de Horacio Palencia; el músico le dedica emotivo mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante y compositor sinaloense Horacio Palencia anunció este 9 de octubre el fallecimiento de su padre, José Ramiro Palencia Vargas, a tan solo un mes de haber sido diagnosticado con un tumor cancerígeno en etapa avanzada.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de música regional compartió un emotivo mensaje de despedida, acompañado por una imagen de su padre.

En el texto, Palencia detalló que su papá partió a las 4:40 de la mañana, rodeado de sus seres queridos. “Te fuiste con mucha paz y tranquilidad, rodeado de tus hijos y tu esposa”, escribió.

El cantante, reconocido por temas como Mi razón de ser y Niña de mi corazón, agradeció el legado de su padre, destacando su trabajo y esfuerzo: “Gracias por darnos un techo de niños, por trabajar duro con tus manos para traernos comida a nuestra mesa. Te amo mucho papá”.

El pasado 1 de octubre, Horacio había compartido en una entrevista para el programa De primera mano que el diagnóstico llegó de forma repentina y devastadora.

“Todo empezó hace un mes, estábamos contando chistes, estábamos conviviendo bien a gusto, y en dos días nos cambió la vida”, relató.