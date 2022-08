Muere Olivia Newton-John

Vaselina y la fama

Olivia Newton-John fue una de las estrellas m谩s importantes en Estados Unidos, que salt贸 a la fama internacional en 1978, cuando protagoniz贸 junto a John Travolta "Grease".

"Sandy" fue el que papel que le dio el 茅xito en el mundo, ya que como actriz y cantante la llev贸 a la cima con temas como "You're the One that I Want", "Summer Nights" y "Hopefully Devoted to You".