Muere "Morgan", integrante de Banda Wane Wane

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad musical del norte del país se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Carlos Blanco Salazar, conocido como “Morgan”, quien fuera integrante de la agrupación Banda Wane Wane.

La noticia fue compartida por medio de redes sociales, donde compañeros y allegados expresaron su pesar por la partida de quien fue considerado no solo un talento musical, sino también un ser humano entrañable y comprometido con su trabajo.

Juan Carlos fue velado en su domicilio ubicado en Ciudad Juárez, Durango, lugar donde residía.

Amigos, familiares y seguidores de su trayectoria enviaron sus condolencias y recordaron su participación activa dentro de la agrupación, así como su legado musical.

Las causas del deceso no fueron precisadas.