Muere Mario Cid, actor del cine mexicano y padre de Mara Escalante

Con más de 100 películas en su carrera, Mario Cid formó parte del cine mexicano desde la segunda mitad del siglo XX. Además de actor, se desempeñó como guionista y director, participando en títulos como El Judas en la frontera y El vuelo de la muerte. Su versatilidad lo convirtió en un referente en el ámbito fílmico popular de su época.

Además de su carrera profesional, Mario Cid era conocido por ser el padre de la actriz y comediante Mara Escalante, protagonista del programa María de todos los Ángeles, donde interpreta a personajes icónicos como “Doña Lucha”.

El actor tuvo una participación especial en la comedia "Muero por Marilú" de Mara Escalante, transmitida por Las Estrellas.