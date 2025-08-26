Muere Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del regional mexicano está de luto. Manolo Morales, considerado una de las figuras fundadoras de Los Rieleros del Norte y parte esencial del sonido norteño tradicional, falleció dejando una profunda huella musical y humana entre colegas y seguidores.

La agrupación expresó su pesar ante la pérdida de quien fue uno de “Los Rieleros Originales”, resaltando no solo su talento como músico, sino su valor humano dentro y fuera de los escenarios.

“Nos llegó la noticia que jamás queríamos haber recibido, pero a la misma vez, sabiendo que nos llegará a todos algún día”, inicia el comunicado, en el que Los Rieleros destacaron el papel central de Morales dentro del grupo.

Además de ser músico, Manolo Morales fue descrito como “papá, hermano, tío, compadre… pero más que eso… era y siempre será uno De Los Rieleros Originales”. La agrupación reflexionó sobre los retos que enfrentaron juntos a lo largo de los años, recordando que lo que permanece no son las diferencias, sino los logros y los momentos compartidos: