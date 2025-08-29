Muere la cantante Lourdes Ambriz, voz de Bella en “La Bella y la Bestia”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó y lamentó el fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana con más de cuatro décadas de trayectoria en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente.

La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial del INBAL en redes sociales, donde se destacó su legado en ópera, oratorio, música de cámara y repertorios renacentistas y contemporáneos.

Ambriz fue integrante del grupo artístico Cantantes Solistas de Bellas Artes y en 2023 recibió la Medalla Bellas Artes en Música, la distinción más alta que otorga la institución, en reconocimiento a su aportación a la música nacional.