Muere la cantante Lourdes Ambriz, voz de Bella en “La Bella y la Bestia”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó y lamentó el fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana con más de cuatro décadas de trayectoria en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente.
La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial del INBAL en redes sociales, donde se destacó su legado en ópera, oratorio, música de cámara y repertorios renacentistas y contemporáneos.
Ambriz fue integrante del grupo artístico Cantantes Solistas de Bellas Artes y en 2023 recibió la Medalla Bellas Artes en Música, la distinción más alta que otorga la institución, en reconocimiento a su aportación a la música nacional.
Además de su carrera en los escenarios, prestó su voz para la versión en español de la película animada de Disney La Bella y la Bestia (1991), donde interpretó a Bella, uno de los papeles más entrañables de su carrera para el público en general.
Si bien no existen confirmaciones oficiales, en redes sociales trascendió que la artista habría fallecido tras enfrentar una batalla contra el cáncer. Sus compañeros y seguidores han inundado las plataformas digitales con mensajes de despedida y reconocimiento a su talento.
“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, colegas y a la comunidad artística por esta irreparable pérdida”, señaló el INBAL.
