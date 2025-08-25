Muere la actriz Verónica Echegui; Horacio Villalobos la despide con conmovedor mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz española Verónica Echegui, reconocida por su papel en la cinta Yo soy la Juani, falleció a los 42 años de edad el domingo 24 de agosto de 2025, tras luchar contra el cáncer.

La información fue confirmada desde el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, donde estuvo internada desde julio pasado.