Muere la actriz Verónica Echegui; Horacio Villalobos la despide con conmovedor mensaje

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz española Verónica Echegui, reconocida por su papel en la cinta Yo soy la Juani, falleció a los 42 años de edad el domingo 24 de agosto de 2025, tras luchar contra el cáncer.
La información fue confirmada desde el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, donde estuvo internada desde julio pasado.
Este lunes, fue abierta la capilla ardiente en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas, España. La actriz será incinerada el martes 26 de agosto, en una ceremonia privada.
A través de redes sociales, personalidades del cine y la televisión se despidieron de Echegui. Uno de los primeros en reaccionar fue el conductor y actor Horacio Villalobos, quien publicó:
"Siempre te recordaré, amiga del alma @veronicaechegui ¡Vuela alto!".
También el actor Antonio Banderas expresó su pesar por la pérdida:
“Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui. Mi pésame a su familia y amigos”.
Echegui fue una figura destacada del cine ibérico contemporáneo. Su actuación en Yo soy la Juani la catapultó a la fama, y a lo largo de su carrera participó en diversas películas aclamadas en festivales internacionales.
También compartió créditos con Gael García Bernal en la película Me estás matando, Susana.
