Muere la actriz Catherine O'Hara a los 71 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz canadiense Catherine O'Hara, conocida por su legendaria carrera en Hollywood, ha fallecido a los 71 años, según confirmaron fuentes cercanas a la artista.
La noticia fue dada a conocer por TMZ, aunque aún se desconoce la causa de su muerte.
O'Hara será recordada por su inolvidable interpretación de Kate McCallister, la madre de Macaulay Culkin en las películas clásicas de Home Alone. Además, su trabajo en la serie Schitt's Creek la hizo inmortal en el papel de Moira Rose, un personaje que le valió el cariño de la audiencia y varios premios, incluyendo un Emmy en 2020.
La actriz también hizo importantes aportes al cine, destacándose en falsos documentales como Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003), y en el icónico filme Beetlejuice (1988).
El último trabajo de O'Hara fue en la serie de Apple TV+, The Studio, junto a Seth Rogen, lo que le valió una nominación al Emmy.
Su carrera estuvo marcada por su talento único, su versatilidad y su capacidad para hacer reír al público en cada papel que interpretaba.
Descanse en paz...
RYE-