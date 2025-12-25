Muere Jorge Lozano, creador de "Mujer, casos de la vida real"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido guionista y productor argentino-mexicano Jorge Lozano Soriano, creador del emblemático programa "Mujer, casos de la vida real", falleció este 25 de diciembre a los 89 años de edad, según confirmaron medios nacionales.
Lozano Soriano dedicó más de cuatro décadas a la televisión, consolidando una trayectoria marcada por contenidos que retrataban las realidades sociales del país. Su obra más conocida, "Mujer, casos de la vida real", emitido por Televisa entre 1985 y 2007, abordó temas como la violencia familiar, la pobreza, la discriminación y la corrupción, con base en testimonios reales enviados por la audiencia.
Además del exitoso programa, el guionista participó en la escritura y producción de varias telenovelas populares como "Lazos de amor", "Bajo un mismo rostro", "El secreto de Alejandra" y "Bendita mentira". Su estilo se caracterizó por mezclar drama humano con crítica social, ganándose el respeto tanto de sus colegas como del público.
Aunque nació en Santa Fe, Argentina, Jorge Lozano Soriano se naturalizó mexicano y encontró en este país su principal plataforma creativa.
