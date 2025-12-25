Muere Jorge Lozano, creador de "Mujer, casos de la vida real"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido guionista y productor argentino-mexicano Jorge Lozano Soriano, creador del emblemático programa "Mujer, casos de la vida real", falleció este 25 de diciembre a los 89 años de edad, según confirmaron medios nacionales.

Lozano Soriano dedicó más de cuatro décadas a la televisión, consolidando una trayectoria marcada por contenidos que retrataban las realidades sociales del país. Su obra más conocida, "Mujer, casos de la vida real", emitido por Televisa entre 1985 y 2007, abordó temas como la violencia familiar, la pobreza, la discriminación y la corrupción, con base en testimonios reales enviados por la audiencia.