Muere Joanne Harrison, mamá de Rick Harrison, de “El precio de la historia”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Joanne Harrison, madre de Rick Harrison —conocido por su participación en el popular programa de televisión "El precio de la historia" (Pawn Stars)—, falleció a los 85 años en un hospital de Las Vegas, informó el medio estadounidense TMZ.

La noticia fue confirmada por la representante de Harrison, Laura Herlovich, quien señaló que el presentador está manejando el momento con discreción, luego de enfrentar varias pérdidas familiares en los últimos años.

La muerte de Joanne Harrison se suma a otros momentos difíciles para el conductor del programa de compraventa, quien en 2018 también perdió a su padre, Richard Harrison, a causa del Parkinson. Richard, conocido como “El Viejo” (The Old Man), también fue parte del elenco original del programa transmitido por History Channel.

Además, en enero de 2024, Rick Harrison enfrentó el fallecimiento de su hijo Adam Harrison, quien murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo y metanfetamina, según reportes oficiales.