Muere James Ransone, actor de It: Chapter Two, a los 46 años
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A dos días de que se confirmara su fallecimiento, se dio a conocer la muerte del actor James Ransone, quien alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Eddie Kaspbrak adulto en la película It: Chapter Two.

El actor murió el pasado 19 de diciembre, a los 46 años de edad, información que fue confirmada públicamente el 21 de diciembre. De acuerdo con reportes difundidos por el medio estadounidense TMZ, basados en datos de un forense independiente, la muerte habría sido clasificada como suicidio. Autoridades de Los Ángeles, California, descartaron que se tratara de un hecho delictivo tras recibir una llamada de emergencia.

Hasta el momento, la familia de James Ransone no ha emitido una postura oficial ni ha confirmado públicamente las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.

Una carrera breve, pero significativa

James Ransone inició su carrera actoral a principios de los años 2000 y, aunque su trayectoria no fue extensa, participó en proyectos relevantes de cine y televisión, consolidando una presencia constante en producciones de drama y suspenso.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

  • The American Astronaut

  • Ken Park

  • The Wire

  • Generation Kill

  • How to Make It in America

  • Low Winter Sun

  • Poker Face

  • Inside Man

  • Sinister y Sinister 2

  • Tangerine

  • Mr. Right

  • In a Valley of Violence

  • The Black Phone

Dentro de su legado actoral, los papeles más recordados por el público son el de Ziggy Sobotka en The Wire y Eddie Kaspbrak en It: Chapter Two, personaje que conectó con nuevas generaciones de espectadores.

La noticia de su fallecimiento ha generado reacciones de sorpresa y consternación entre seguidores y comunidades cinéfilas, quienes han recordado su trabajo y aportación a la industria.

