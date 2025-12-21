Muere James Ransone, actor de It: Chapter Two, a los 46 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A dos días de que se confirmara su fallecimiento, se dio a conocer la muerte del actor James Ransone, quien alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Eddie Kaspbrak adulto en la película It: Chapter Two.

El actor murió el pasado 19 de diciembre, a los 46 años de edad, información que fue confirmada públicamente el 21 de diciembre. De acuerdo con reportes difundidos por el medio estadounidense TMZ, basados en datos de un forense independiente, la muerte habría sido clasificada como suicidio. Autoridades de Los Ángeles, California, descartaron que se tratara de un hecho delictivo tras recibir una llamada de emergencia.

Hasta el momento, la familia de James Ransone no ha emitido una postura oficial ni ha confirmado públicamente las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.