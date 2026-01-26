Muere integrante de Reencuentro Norteño en masacre en Salamanca, Guanajuato, reportan

El trágico suceso se registró la tarde del domingo 25 de enero en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores, donde un comando armado abrió fuego contra asistentes a un partido, dejando un saldo de 11 personas fallecidas, de acuerdo con autoridades municipales.

Pocas horas después del atentado, agrupaciones como Ley Kondor y La Promesa del Bajío expresaron su pesar por la pérdida de Charly, a quien describieron como “un joven que tenía un gran futuro por delante” y “apenas comenzaba a desplegar sus alas”.