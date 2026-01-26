Muere integrante de Reencuentro Norteño en masacre en Salamanca, Guanajuato, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad artística del regional mexicano se encuentra de luto, luego de confirmarse que entre las víctimas del ataque armado ocurrido en Salamanca, Guanajuato, se encontraba Alejandro Moreno, conocido como Charly, integrante de la agrupación Reencuentro Norteño, de acuerdo a reportes locales.
El trágico suceso se registró la tarde del domingo 25 de enero en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores, donde un comando armado abrió fuego contra asistentes a un partido, dejando un saldo de 11 personas fallecidas, de acuerdo con autoridades municipales.
Pocas horas después del atentado, agrupaciones como Ley Kondor y La Promesa del Bajío expresaron su pesar por la pérdida de Charly, a quien describieron como “un joven que tenía un gran futuro por delante” y “apenas comenzaba a desplegar sus alas”.
Durante una presentación musical que tenían programada esa misma noche, los integrantes de Ley Kondor dedicaron una canción a las víctimas de la masacre. A través de redes sociales también enviaron condolencias a la familia del joven músico y al grupo Reencuentro Norteño.
En redes, un joven identificado como hermano de Charly pidió oraciones por el descanso de su alma, expresando su deseo de que "llegue al cielo y nos cuide a todos".
Este hecho ha generado una ola de solidaridad y tristeza entre músicos y seguidores del género, quienes han compartido mensajes de apoyo a las familias afectadas y han condenado la violencia que enluta al gremio musical y a la sociedad guanajuatense.
RYE-