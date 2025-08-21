Muere Huemanzin Rodríguez, periodista y conductor de Canal 22

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento del periodista y conductor Huemanzin Rodríguez, colaborador del canal cultural Canal 22, donde por años fue una figura destacada por su labor de difusión del arte, el conocimiento ancestral y el pensamiento crítico.

Las causas de la muerte no han sido reveladas.

A través de redes sociales, Canal 22 compartió un emotivo mensaje de despedida:

“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”.

El mensaje estuvo acompañado de un fragmento del poema del escritor portugués Fernando Pessoa, en el que se alude a la fugacidad de la vida, la juventud y el valor de amar, imaginar y callar ante lo inasible:

“¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada”.