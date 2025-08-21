Muere Huemanzin Rodríguez, periodista y conductor de Canal 22

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento del periodista y conductor Huemanzin Rodríguez, colaborador del canal cultural Canal 22, donde por años fue una figura destacada por su labor de difusión del arte, el conocimiento ancestral y el pensamiento crítico.
Las causas de la muerte no han sido reveladas.
A través de redes sociales, Canal 22 compartió un emotivo mensaje de despedida:
“Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”.
El mensaje estuvo acompañado de un fragmento del poema del escritor portugués Fernando Pessoa, en el que se alude a la fugacidad de la vida, la juventud y el valor de amar, imaginar y callar ante lo inasible:
“¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Circúndate de rosas, ama, bebe, y calla. El resto es nada”.
Huemanzin Rodríguez fue ampliamente reconocido por su trabajo en la divulgación de la historia y cosmovisión de los pueblos originarios, así como por su firme defensa de la cultura como pilar de la identidad nacional. Además de su labor en medios, fue conferencista, editor, autor de diversos textos y figura presente en numerosos espacios académicos y foros públicos.
RYE-