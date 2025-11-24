Muere hermano de Sebastián Ligarde; donarán sus órganos a 6 personas

Honoré Ligarde nació el 18 de noviembre de 1961 y falleció el 17 de noviembre de 2025, un día antes de cumplir 64 años.

El actor lo despidió con una fotografía conmemorativa y palabras de agradecimiento hacia quienes han mostrado su solidaridad.

Éste fue el mensaje íntegro:

"Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de Noviembre y fue recibido en brazos de nuestro Papi el 17 de Noviembre. Les pedimos que por favor respeten la perdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma. Pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. El seguirá vivo y ellos tmb. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido. Amedee Ligarde, Jo Emma Ligarde Ureña, William H. Ligarde y Ninette M. Ligarde. 🙏11/18/1961-11/17/2025 ❤️ #amor #família #luto #grie" (sic).