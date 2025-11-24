Muere hermano de Sebastián Ligarde; donarán sus órganos a 6 personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Sebastián Ligarde, conocido por interpretar a memorables villanos en telenovelas como Quinceañera, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de su hermano Honoré Ligarde, quien sufrió un accidente el pasado 12 de noviembre y perdió la vida cinco días después.
La noticia fue compartida por el propio actor a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje cargado de emoción y gratitud. En él, pidió respeto para el duelo que atraviesa su familia, al tiempo que destacó la decisión de donar los órganos de Honoré, con lo cual seis personas pudieron recibir una nueva oportunidad de vida.
Honoré Ligarde nació el 18 de noviembre de 1961 y falleció el 17 de noviembre de 2025, un día antes de cumplir 64 años.
El actor lo despidió con una fotografía conmemorativa y palabras de agradecimiento hacia quienes han mostrado su solidaridad.
Éste fue el mensaje íntegro:
"Con un corazón lleno de un dolor inimaginable, les comunico que mi hermano Honoré sufrió un accidente terrible el 12 de Noviembre y fue recibido en brazos de nuestro Papi el 17 de Noviembre. Les pedimos que por favor respeten la perdida y el dolor de mi familia rezando por la inmensa gentileza y generosidad de su alma. Pudo dar el regalo de vida a 6 pacientes en espera de órganos. El seguirá vivo y ellos tmb. Gracias por todo el amor, apoyo y oraciones que hemos recibido. Amedee Ligarde, Jo Emma Ligarde Ureña, William H. Ligarde y Ninette M. Ligarde. 🙏11/18/1961-11/17/2025 ❤️ #amor #família #luto #grie" (sic).
RYE-