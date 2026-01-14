Muere Gloria Rocha, pionera del doblaje mexicano y latinoamericano

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Día triste para el doblaje mexicano. Gloria Rocha, conocida en el gremio como “La Madrina”, falleció dejando un legado imborrable en la industria del doblaje en México y Latinoamérica.

Reconocida por su trabajo como directora de doblaje, Rocha fue responsable de seleccionar las voces originales de series emblemáticas como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon y Slam Dunk, definiendo así los personajes que millones de fans siguen recordando con cariño.

Como actriz de doblaje, Gloria también prestó su voz a Miss Piggy en El Show de los Muppets y a Piolín, dejando una huella que trasciende generaciones.

Pero, ¿qué hace exactamente una directora de doblaje? Gloria Rocha moldeaba voces, construía personajes y definía el cast de actores que darían vida a cada serie.

Gracias a su visión, hoy identificamos al instante la voz de Goku, el Maestro Roshi o los protagonistas de Slam Dunk. Su trabajo fue tan fino y preciso que se convirtió en un referente del doblaje latinoamericano.

Gloria Rocha deja un legado que seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores, directores y fans. Descanse en paz, Madrina del doblaje.