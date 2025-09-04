Muere Giorgio Armani, ícono de la moda mundial, a los 91 años

Il Signor Armani, como lo llamaban con respeto sus colaboradores, murió pacíficamente rodeado de sus seres queridos. Según el comunicado, el diseñador trabajó hasta sus últimos días, involucrado activamente en las colecciones y proyectos en curso.

Armani redefinió el concepto de elegancia desde la década de 1980. Sus trajes de líneas limpias y estructuras suaves rompieron con los moldes clásicos, ganando reconocimiento en el cine, la política y la alta sociedad.

Fue uno de los primeros diseñadores en crear una conexión directa entre la moda y el estilo de vida, expandiendo su visión a perfumes, mobiliario y arquitectura. En Hollywood, vistió a estrellas como Richard Gere y Michelle Pfeiffer, consolidando su nombre como sinónimo de sofisticación atemporal.

“La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de su espíritu. Su familia y empleados llevarán adelante al Grupo en el respeto y la continuidad de estos valores.”