Muere Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se confirmó el fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje mexicano reconocido por ser la voz de Topo Gigio en producciones nacionales. La noticia fue dada a conocer por el comediante Jorge Falcón a través de redes sociales, donde expresó su pesar por la partida de quien fue uno de sus grandes amigos.

Desde diciembre de 2025, familiares y colegas del actor habían solicitado donadores de sangre para atender su delicado estado de salud. La petición fue difundida públicamente en redes sociales, indicando que Garzón Lozano se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México. E