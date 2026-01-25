Muere Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se confirmó el fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje mexicano reconocido por ser la voz de Topo Gigio en producciones nacionales. La noticia fue dada a conocer por el comediante Jorge Falcón a través de redes sociales, donde expresó su pesar por la partida de quien fue uno de sus grandes amigos.
Desde diciembre de 2025, familiares y colegas del actor habían solicitado donadores de sangre para atender su delicado estado de salud. La petición fue difundida públicamente en redes sociales, indicando que Garzón Lozano se encontraba hospitalizado en el Hospital Juárez de México, en la Ciudad de México. E
Gabriel Garzón desarrolló una carrera destacada como actor de doblaje, titiritero y promotor cultural. Fue ampliamente conocido por dar voz al personaje de Topo Gigio en diversas versiones mexicanas del icónico ratón italiano, conquistando al público infantil con su estilo carismático y su particular timbre vocal.
Además de su trabajo frente al micrófono, participó en programas infantiles de televisión, radio y espectáculos en vivo. También impulsó talleres y actividades formativas vinculadas al arte escénico y la creación de personajes, lo que lo consolidó como una figura influyente en el medio cultural y artístico nacional.
Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, diversas figuras del espectáculo han compartido mensajes de despedida, reconociendo su contribución al doblaje y su impacto en la televisión infantil de México.
rmr