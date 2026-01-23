Entretenimiento

Muere Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, a los 71

Murió a los 71 años tras una batalla privada contra el cáncer
Fue bajista de Scorpions entre 1973 y 1992
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Francis Buchholz, bajista histórico de la legendaria banda alemana Scorpions, falleció a los 71 años tras una batalla privada contra el cáncer, informó su familia a través de redes sociales.

“El jueves partió de este mundo en paz, rodeado de amor”, señalaron en el comunicado, en el que también agradecieron las múltiples muestras de cariño y el apoyo incondicional que los fans brindaron al músico a lo largo de su trayectoria.

La agrupación también confirmó la noticia y despidió a su exintegrante con un emotivo mensaje acompañado de una fotografía:

Buchholz fue parte fundamental de Scorpions entre 1973 y 1992, etapa considerada una de las más exitosas y emblemáticas del grupo. Durante casi dos décadas, su estilo melódico y sólido marcó el sonido de la banda y acompañó la creación de algunos de los discos más influyentes del hard rock.

Nacido en Hannover en 1954, Francis Buchholz fue un bajista alemán que dedicó toda su vida a la música. Aunque inició estudios de ingeniería, decidió abandonarlos para seguir su verdadera pasión: el rock.

En 1973 se integró oficialmente junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker. Su debut con la banda fue en el álbum Fly to the Rainbow (1974).

Buchholz participó en discos icónicos como Lovedrive (1979), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990), producciones que incluyeron himnos inmortales como “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You” y “Wind of Change”.

En 1992 dejó Scorpions por motivos familiares y diferencias administrativas. Años más tarde, se unió a Temple of Rock, proyecto de Michael Schenker, con el que regresó a los escenarios durante la gira de 2012.

Francis Buchholz deja un legado imborrable en la historia del hard rock y en millones de fans alrededor del mundo.

