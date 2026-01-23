Muere Francis Buchholz, bajista histórico de Scorpions, a los 71

Nacido en Hannover en 1954, Francis Buchholz fue un bajista alemán que dedicó toda su vida a la música. Aunque inició estudios de ingeniería, decidió abandonarlos para seguir su verdadera pasión: el rock.

En 1973 se integró oficialmente junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker. Su debut con la banda fue en el álbum Fly to the Rainbow (1974).

Buchholz participó en discos icónicos como Lovedrive (1979), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990), producciones que incluyeron himnos inmortales como “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You” y “Wind of Change”.

En 1992 dejó Scorpions por motivos familiares y diferencias administrativas. Años más tarde, se unió a Temple of Rock, proyecto de Michael Schenker, con el que regresó a los escenarios durante la gira de 2012.