Muere el perrito Orejón, famoso por robarse una empanada

Según comentarios del joven en redes sociales, este lomito murió de causas naturales.

De recién que se hizo viral el video, el joven fue cuestionado sobre la decisión de adoptar al can "Me encariñé con él. Hasta mi familia me pidió que lo traiga a la casa. Él era un perro callejero pero ahora sí tendrá un buen hogar".

Todo surgió al grabar una nota en la ciudad de Andacollo, en Chile, durante una celebración de fiestas patrias.