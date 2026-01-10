Muere el cantante Yeison Jiménez en accidente aéreo en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecieron este lunes tras el desplome de una avioneta en una zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, al centro de Colombia.

El accidente fue confirmado por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien informó que la aeronave “al parecer se incendió en pleno vuelo” poco después de despegar del aeropuerto local.

La aeronave y su destino

Según la Aeronáutica Civil de Colombia, la avioneta con matrícula N325FA transportaba al piloto, copiloto y cuatro pasajeros. Tenía como destino el aeropuerto de Medellín, desde donde el cantante planeaba trasladarse a Marinilla, Antioquia, donde tenía una presentación programada la noche del mismo día.

La aeronave despegó desde Paipa poco después de que el artista descansara allí, tras haber ofrecido un concierto en Málaga, Santander, la noche anterior.