Muere el cantante Yeison Jiménez en accidente aéreo en Colombia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seis personas, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecieron este lunes tras el desplome de una avioneta en una zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, al centro de Colombia.
El accidente fue confirmado por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien informó que la aeronave “al parecer se incendió en pleno vuelo” poco después de despegar del aeropuerto local.
Según la Aeronáutica Civil de Colombia, la avioneta con matrícula N325FA transportaba al piloto, copiloto y cuatro pasajeros. Tenía como destino el aeropuerto de Medellín, desde donde el cantante planeaba trasladarse a Marinilla, Antioquia, donde tenía una presentación programada la noche del mismo día.
La aeronave despegó desde Paipa poco después de que el artista descansara allí, tras haber ofrecido un concierto en Málaga, Santander, la noche anterior.
De acuerdo con imágenes que circularon en redes sociales, la aeronave quedó completamente calcinada tras impactar en la vereda Romita, zona rural de Paipa. Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda, rescate e investigación, y la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya trabaja en esclarecer las causas del siniestro.
El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, informó que la emergencia fue atendida por múltiples unidades médicas y de rescate, priorizando la seguridad de la comunidad. Participaron:
Defensa Civil de Duitama (2 ambulancias)
Hospital San Vicente de Paúl de Paipa (1 ambulancia)
Bomberos de Paipa y Duitama (múltiples unidades)
Aeronáutica Civil
Vehículos de apoyo logístico y extintores
Yeison Jiménez, originario de Manzanares, Caldas, era uno de los artistas más populares del género regional colombiano. Su estilo —cercano a la música popular mexicana y el corrido colombiano— lo hizo ganarse miles de seguidores en América Latina.
A lo largo de su carrera, lanzó éxitos como “Aventurero”, “Guaro” y “Tenías razón”, además de colaborar con artistas internacionales. Su fallecimiento ha generado muestras de condolencia por parte de seguidores, colegas y autoridades culturales.