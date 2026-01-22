Muere el actor de Televisa Julio Beckles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó el fallecimiento del actor mexicano Julio Beckles, reconocido por su participación en emblemáticas producciones de Televisa.
Beckles formó parte del elenco de telenovelas como La antorcha encendida, Por tu amor y Rencor apasionado, las cuales marcaron una época en la televisión mexicana durante los años noventa.
La noticia fue dada a conocer por la ANDI a través de un comunicado, en el que el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia expresaron sus condolencias a familiares y amigos del intérprete.
Es de mencionar que al momento de esta publicación (1:11 pm) no se han revelado las causas del deceso.
“Descanse en paz”, concluyó la publicación del gremio que agrupa a actores y actrices en México.
RYE-