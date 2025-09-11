Muere Eduardo Serrano, actor de Juana la Virgen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eduardo Serrano, reconocido actor venezolano con una amplia trayectoria en la televisión latinoamericana, falleció tras enfrentar un cáncer de pulmón con metástasis.
La noticia fue confirmada por su hija, la actriz Magaly Serrano, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.
Su también amiga, la actriz de Radio Caracas Televisión, Dora Mazzone, dedicó unas palabras en su memoria:
Apenas hace unos días, la familia del actor había hecho público su diagnóstico, lanzando una campaña para recaudar fondos y cubrir los altos costos del tratamiento médico en Estados Unidos, donde recibía atención por el cáncer en etapa avanzada.
Serrano será recordado por su presencia en exitosas telenovelas como Emilia, Las Amazonas, La mujer perfecta y especialmente Juana la Virgen (RCTV), donde su actuación lo consolidó como un referente del melodrama latinoamericano.
Descanse en paz....
RYE