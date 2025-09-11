Muere Eduardo Serrano, actor de Juana la Virgen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eduardo Serrano, reconocido actor venezolano con una amplia trayectoria en la televisión latinoamericana, falleció tras enfrentar un cáncer de pulmón con metástasis.

La noticia fue confirmada por su hija, la actriz Magaly Serrano, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

Su también amiga, la actriz de Radio Caracas Televisión, Dora Mazzone, dedicó unas palabras en su memoria: