Muere Diane Keaton, leyenda de Hollywood y estrella de El Padrino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz estadounidense Diane Keaton falleció este sábado a los 79 años de edad, según confirmaron medios internacionales. Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre la causa del deceso.

Keaton fue una de las figuras más destacadas del cine en la década de 1970, consolidando su carrera con papeles icónicos en películas como El Padrino y Annie Hall. En esta última, dirigida por Woody Allen, obtuvo el Premio Óscar a la Mejor Actriz en 1977.

Nacida como Diane Hall, inició su carrera en el teatro y debutó en el cine con Amantes y otros extraños (1970). Su gran oportunidad llegó en 1972 cuando fue elegida por Francis Ford Coppola para interpretar a Kay Adams, la pareja de Michael Corleone, en El Padrino.

A lo largo de su carrera, Diane Keaton protagonizó decenas de filmes, incluyendo El club de las primeras esposas, varias colaboraciones con la directora Nancy Meyers y participaciones en comedias y dramas que la mantuvieron vigente durante más de cinco décadas en Hollywood. Su estilo distintivo, carisma en pantalla y autenticidad la convirtieron en una artista admirada por generaciones.

