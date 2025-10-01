Muere Diana Marina López, actriz de "Como dice el dicho"

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La actriz y doble de acción Diana Marina López Lara, conocida en el medio artístico como Marina Lars, falleció, confirmaron autoridades gremiales del espectáculo.

La noticia fue difundida oficialmente por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que lamentaron la pérdida de su compañera.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, expresó la institución.