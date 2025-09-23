Muere Claudia Cardinale, ícono del cine de posguerra, a los 87 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz Claudia Cardinale, considerada uno de los rostros más emblemáticos del cine europeo de la posguerra, falleció este martes a los 87 años en Nemours, Francia, rodeada de su familia.

Con una trayectoria de más de 140 películas, Cardinale trabajó con los directores más influyentes del siglo XX, como Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone y Blake Edwards. Su versatilidad actoral y presencia magnética la convirtieron en símbolo del glamour italiano y en un referente del cine de autor.

Entre sus filmes más destacados se encuentran:

8 ½ (1963) de Federico Fellini

El gatopardo (1963) de Luchino Visconti

Érase una vez en el Oeste (1968) de Sergio Leone

La pantera rosa (1963) de Blake Edwards

Su carrera fue reconocida con múltiples premios, entre ellos el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia (1993) y el Oso de Oro a su trayectoria en Berlín (2002). Además, desde 1999 fue Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, promoviendo los derechos de las mujeres y la educación en el norte de África.

Claudia Cardinale no solo brilló por su belleza, sino por su espíritu independiente, su compromiso social y su capacidad de representar con dignidad a las mujeres en la pantalla. Su legado marca un antes y un después en la historia del cine internacional.

