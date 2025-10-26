Muere Charito Casas, voz femenina que marcó al mariachi mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La música ranchera está de luto. Este 24 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Charito Casas, reconocida intérprete de mariachi, a los 46 años de edad. La noticia fue confirmada por su esposo, Alberto Romero Rivas, a través de redes sociales.

Charito fue integrante del Mariachi San Francisco, agrupación fundada por su padre, Simón Casas, donde inició su formación desde temprana edad, aprendiendo a tocar el violín y desarrollando una voz potente que la distinguió en escenarios nacionales e internacionales.

Además de su trayectoria dentro del mariachi familiar, fue pionera en abrir espacios para mujeres dentro del género tradicional al participar en la creación del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, proyecto que marcó un precedente para las nuevas generaciones de intérpretes.

“Charito fue alegría, talento, amor por la música y dejó huella en cada escenario y en cada uno de nosotros”, expresó el Mariachi San Francisco en un mensaje de despedida.