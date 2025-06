Muere Brian Wilson, genio detrás de The Beach Boys, a los 82 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Brian Wilson, vocalista, compositor y productor estadounidense, reconocido mundialmente como el genio creativo detrás de The Beach Boys, falleció a los 82 años, según informaron sus familiares a través de su cuenta oficial en Facebook.

Wilson, uno de los pilares fundamentales del sonido californiano de los años 60, padecía desde hace varios años una enfermedad neurocognitiva que fue confirmada a comienzos de 2024 como una forma de demencia, condición que afectó severamente su calidad de vida en los últimos tiempos.

Con una carrera marcada por la innovación musical y una sensibilidad sonora única, Brian Wilson fue el arquitecto de discos fundamentales como Pet Sounds (1966), considerado por muchos expertos como uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música contemporánea. Su capacidad para entrelazar armonías vocales complejas con arreglos instrumentales inusuales lo colocó al nivel de figuras como Paul McCartney y Phil Spector.

Además de su obra con The Beach Boys, Wilson fue objeto de varios documentales en los últimos años. Entre ellos destaca Brian Wilson: Long Promised Road (2021), disponible en plataformas digitales, que ofrece una mirada íntima a su compleja vida personal y artística. Para los interesados en el legado del pop y rock estadounidense, existen también otros documentales recientes como The Day the Music Died, The Beatles: Get Back y Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, disponibles en servicios como Disney+, Apple TV y Netflix.