Muere Ace Frehley, guitarrista original de KISS, a los 74 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rock está de luto. Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de KISS, falleció a los 74 años de edad, tras complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral que sufrió hace dos semanas en su estudio. El músico permanecía conectado a un respirador, según reportó TMZ.

Frehley no solo fue un guitarrista virtuoso: fue un símbolo de una época en la que el rock no temía ser grandilocuente, teatral y estridente.

Nacido como Paul Daniel Frehley en Nueva York, el 27 de abril de 1951, Ace encontró en la música un refugio y una identidad. En 1973 se unió a KISS, donde pronto se convirtió en el enigmático “Spaceman” o “Space Ace”, con maquillaje plateado, botas brillantes y solos de guitarra que parecían venir de otra galaxia.

Su estilo inconfundible —con riffs contundentes, efectos especiales y la famosa guitarra humeante— marcó los discos más memorables de la banda: KISS (1974), Destroyer (1976) y Love Gun (1977). También brilló en su álbum solista de 1978, el más exitoso de los cuatro que lanzaron individualmente los miembros del grupo.

En 1982, Frehley abandonó KISS debido a tensiones internas y problemas personales, incluyendo el abuso de sustancias. Pero su relación con la banda nunca desapareció del todo. En 1996 regresó para la histórica gira de reunión con maquillaje original, reviviendo la magia que había conquistado estadios.

Aunque volvió a separarse en 2002, continuó su carrera como solista con discos como Anomaly (2009), Space Invader (2014) y Spaceman (2018), manteniendo vivo el espíritu del hard rock.

Ace Frehley no solo inspiró a millones con su música; también abrió un camino estético y sonoro que influyó en toda una generación de guitarristas. Su presencia sobre el escenario era tan poderosa como sus solos de guitarra: una mezcla de virtuosismo, espectáculo y rebeldía.

“No hay límites cuando tocas con el corazón”, dijo alguna vez Ace Frehley. Hoy, su música lo hace eterno.