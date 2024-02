Mubi extiende hasta el 12 de febrero promoción de tres meses por sólo 15 pesos

Fotograma de 'In the Mood for Love', de Wong Kar-wai MUBI

MiMorelia.com Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por Año Nuevo, en enero la plataforma de streaming Mubi, con cintas de diversas cinematografías, ofreció una promoción de tres meses por sólo 15 pesos; sin embargo, ha decidido extenderla hasta el 12 de febrero. Te puede interesar: Cinco películas coreanas que tienes que ver Como una forma de atraer nuevos públicos, Mubi, fundado en 2007 por el empresario turco Efe Çakarel, continuará con su promoción de 15 pesos por tres meses de visionado durante diez días más. Pero, ¿qué es Mubi? Un lugar para descubrir ambiciosas películas realizadas por cineastas visionarios, desde directores icónicos hasta autores emergentes. Y todas cuidadosamente seleccionadas por nuestros curadores Mubi Aunque no es una plataforma muy conocida y se considera más bien de cine de culto o de arte, en Mubi también se encuentran películas comerciales de distintos países que, en su momento, no llegaron a los grandes públicos o no fueron bien valoradas. Creemos que el cine debe verse en pantallas de todas las formas y tamaños. Nuestros programadores de cine recorren los festivales para encontrar las películas nuevas más emocionantes y originales, que llevamos a la pantalla grande con el mismo cuidado y atención que ponemos en nuestra plataforma Mubi Así que si lo tuyo es el cine y aún no conoces esta plataforma, podría ser una buena oportunidad. Una vez concluidos los tres meses, puedes cancelar sin ningún costo, o bien continuar con el servicio por 129 pesos mensuales. oag